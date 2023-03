Ceccarelli medaglia d' oro agli Europei di atletica indoor | batte Jacobs nella finale dei 60 metri

(Di sabato 4 marzo 2023) C?è uno sprinter d?oro vestito d?azzurro in Europa, ma non è, questa volta, Marcell: è Samueleche già aveva battuto il grande Marcell...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Samuele Ceccarelli ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 60m degli Euroindoor a Istanbul, correndo in 6'48. Arg… - fanpage : Incredibile replica di Samuele Ceccarelli che stampa ancora una volta sui 60 metri il campione olimpico Marcell Jac… - Eurosport_IT : Doppietta azzurraaaaaaaaaaaaaaa ?????? #Atletica | #Istanbul2023 | #Ceccarelli | #Jacobs - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: L'Italia domina i 60m negli Europei indoor di Istanbul, conquistando una storica doppietta.Samuele Ceccarelli,dopo ave… - FrancoScarsell2 : L'Italia domina i 60m negli Europei indoor di Istanbul, conquistando una storica doppietta.Samuele Ceccarelli,dopo… -

Per la cronaca: in batteriaha sorpreso tutti volando in 6"47. Jacobs ha vinto la terza ... È lanumero 100 nelle 37 edizioni dell'evento; ma anche il secondo titolo del peso dal ...... come negli Assoluti di Ancona, Samuelebatte Marcell Jacobs: 648 il crono del 23enne ... campione due anni fa a Torun: "Ero sicuro che andasse adopo la semifinale, era veramente al ...... oro due anni fa a Torun: 6"48 il tempo che permette adi mettersi al collo il metallo ... "Ero sicuro che andasse adopo la semifinale, era veramente al top della forma - riconosce - ...

Samuele Ceccarelli è il nuovo re dei 60 metri agli Europei! Medaglia ... Fanpage.it

E' grande Italia agli Europei indoor di atletica in corso a Istanbul. Dopo la vittoria di Zane Weir nel peso, la spedizione azzurra conquista ...L’incredulità nei suoi occhi fa emozionare; quella perplessità nel suo sguardo quando ha visto, sullo schermo, che il primo posto e il conseguente oro continentale era tutto suo rappresenta l’emblema ...