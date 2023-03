Ceccarelli batte Jacobs e conquista l’oro nella finale europea dei 60 m davanti a Marcel

Leggi su open.online

(Di sabato 4 marzo 2023) Samueleha vinto la medaglia d’oro nei 60 metri agli Euroindoor di Istanbul. Li ha corsi in 6?48,ndo, campione uscente, che è arrivato a 6?50. Perè la seconda volta a stretto giro che manca una vittoria, dopo una lunga serie consecutiva di primi posti. A febbraio, infatti, a Lievin a sorpresa era arrivato secondo dietro al kenyano Omayala. «Non so cosa dire, davvero, sembro monotono a dire che non me l’aspettavo ma è così», ha commentato ai microfoni di RaiSport, Samueledopo la vittoria: «E’ una bella soddisfazione, credo sia scontato dirlo, ero alla mia prima competizione importante e ho vinto. Mi sono un po’ irrigidito, c’erano delle aspettative su di me, ma poi ho cercato di stare il più rilassato possibile, e ho pensato ...