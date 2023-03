Ceccarelli batte ancora Jacobs | primo nei 60 metri agli Europei di atletica

(Di sabato 4 marzo 2023) Incredibile in Turchia,: splendida doppietta azzurradove S amueleha superatoMarcelle in 6'48 vince la finale dei 60...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Ceccarelli batte Jacobs! Oro e argento azzurri nei 60 metri agli Europei indoor #atletica - Simply_Deliaa : RT @AndreaPecchia1: DOPPIETTA!!! DOPPIETTA!!! Samuele #Ceccarelli Re indiscusso dei 60mt batte Marcell #Jacobs. Non è una sconfitta, è che… - castellanzcuore : ????Una grande Italia: vince Ceccarelli che batte l'olimpionico Jakobs - mmkhufu : RT @AndreaPecchia1: DOPPIETTA!!! DOPPIETTA!!! Samuele #Ceccarelli Re indiscusso dei 60mt batte Marcell #Jacobs. Non è una sconfitta, è che… - CorriereToscano : Straordinaria impresa dello sprinter toscano, oro 60 metri con 6'48. Marcell Jacobs argento con 6'50. Il velocista… -

Incredibile in Turchia,ancora Jacobs : splendida doppietta azzurra agli europei dove S amueleha superato ancora Marcell Jacobs e in 6'48 vince la finale dei 60 metri agli Europei indoor di ...... ha chiuso con 6'48 eancora l'olimpionico dopo gli italiani di Ancona: Jacobs fa segnare 6'50. Bronzo svedese con Henrik Larsson, 6'53. Samueleè il quarto italiano della storia ad ...Il 22enne toscanoancora Marcell Jacobs Samuele, 23 anni, è il campione d'Europa dei 60 metri indoor. Lo sprinter toscanoancora Marcell Jacobs, che a Istanbul deve accontentarsi dell'argento, e ...

Atletica, Europei indoor: doppietta azzurra nei 60m, Ceccarelli batte Jacobs! - Sportmediaset Sport Mediaset

Samuele Ceccarelli ha vinto la medaglia d’oro nei 60 metri agli Euroindoor di Istanbul. Li ha corsi in 648, battendo Marcell Jacobs, campione uscente, che è arrivato a 650. Per Jacobs è la seconda v ...Impresa straordinaria per Samuele Ceccarelli, diventato il nuovo campione d'Europa dei 60 metri indoor con 6"48, vincendo la medaglia d'Oro a Istanbul. Marcell Jacobs, campione in carica, è stato ...