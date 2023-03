C'è Posta per te, Tiziano Ferro (ospite) scrive a Maria prima della puntata: "Abbiamo registrato tempo fa, quanto dolore" (Di sabato 4 marzo 2023) Non sarà una puntata come tutte le altre quella in onda stasera di C'è Posta per Te. Sarà l'appuntamento che segnerà il ritorno in scena di Maria... Leggi su europa.today (Di sabato 4 marzo 2023) Non sarà unacome tutte le altre quella in onda stasera di C'èper Te. Sarà l'appuntamento che segnerà il ritorno in scena di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TizianoFerro : Ci vediamo domani sera a C'è Posta Per Te. Sabato 4 marzo - Prima Serata Canale 5 @CePostaPerTeOff @WittyTV - infoitcultura : 'C'è posta per te', puntata stasera (4 marzo): Tiziano Ferro, tutti gli ospiti e le storie - 9G1orgio2 : @Trashitaly Stasera a c'è posta per te Angelica riceverà la lettera da Aspide - yut1no : CIOÈ SCOMPAIO PER UN PÒ E QUESTO POSTA - Ren31588230 : RT @gianfrancomer11: Abbiamo istituito uno sportello medico legale per tutte le persone danneggiate dal vaccino, Chi ne avesse bisogno, può… -