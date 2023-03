C’è Posta per te: anticipazioni 4 marzo 2023 (Di sabato 4 marzo 2023) C’è Posta per te proprio questa sera, 4 marzo 2023, andrà in onda con una nuova puntata e in tanti si domandano quali siano le anticipazioni in merito. Prima di tutto non è sicuro, ma è anche vero che comunque sembra che questa sera si vedranno in studio alcuni attori Mare Fuori, dato che in effetti sembra che alcuni attori del cast entrino proprio in studio. Non si sa chi, ma gira voce che ci sia Giacomo Giorgio, che sarebbe colui che ha avuto modo di interpretare Ciro, ma non solo. Insomma, sembra che questi ospiti saranno tre e poi pare anche che ci sarà un cantante davvero famosissimo, chi? C’è Posta per te, puntata A C’è Posta per te pare che gli ospiti saranno proprio tantissimi, visto che comunque ecco che ci saranno non solo alcuni attori di Mare Fuori, ovvero tre sembra che ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 4 marzo 2023) C’èper te proprio questa sera, 4, andrà in onda con una nuova puntata e in tanti si domandano quali siano lein merito. Prima di tutto non è sicuro, ma è anche vero che comunque sembra che questa sera si vedranno in studio alcuni attori Mare Fuori, dato che in effetti sembra che alcuni attori del cast entrino proprio in studio. Non si sa chi, ma gira voce che ci sia Giacomo Giorgio, che sarebbe colui che ha avuto modo di interpretare Ciro, ma non solo. Insomma, sembra che questi ospiti saranno tre e poi pare anche che ci sarà un cantante davvero famosissimo, chi? C’èper te, puntata A C’èper te pare che gli ospiti saranno proprio tantissimi, visto che comunque ecco che ci saranno non solo alcuni attori di Mare Fuori, ovvero tre sembra che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TizianoFerro : Ci vediamo domani sera a C'è Posta Per Te. Sabato 4 marzo - Prima Serata Canale 5 @CePostaPerTeOff @WittyTV - infoitcultura : C’è Posta per te: anticipazioni 4 marzo 2023 - GianMarcoNovel2 : Stasera a C’è Posta per te. Domani da Zia Mara. Che fenomeno sono diventati i ragazzi di #MareFuori ??… - infoitcultura : Ripartono i programmi di Maria De Filippi, stasera andrà in onda C’è posta per te, ecco gli ospiti - dreaminggiu : Stasera mare fuori a c'è posta per te e domani anche a domenica in . AAAAAAAAAAAAAAA -