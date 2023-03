(Di sabato 4 marzo 2023) Nessuno deve essere lasciato indietro, tutti debbono contribuire al grande: per questo motivo ieri a sorpresa nel finale di gara Luciano Spalletti ha schierato l'esterno algerino classe 2000 ...

C'è anche Zedadka tra i protagonisti del sogno scudetto del Napoli: ecco chi è La Gazzetta dello Sport

Contro la Lazio ha fatto il suo esordio l’esterno algerino classe 2000, pochi minuti in una brutta serata, ma tra qualche mese resterà solo il ricordo di un momento magico ...Al 93' di Napoli-Lazio Karim Zedadka ha fatto il suo esordito in Serie A, entrando al posto di Mathias Olivera.