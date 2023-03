Caso Von Bülow, il famoso avvocato ridusse in coma la la bella, ricca e diafana moglie. Questa ed altre storie nella serie Delitti di Lusso – American Files (Di sabato 4 marzo 2023) Le tele originali alle pareti, le tende di broccato, il marmo italiano e gli antichi tappeti persiani. La passeggiata nel parco con i labrador e il ritorno alla magione consegnando il cappello alla servitù. Poi, entrando in una delle stanze impreziosite da fiori freschi, accorgersi che sì, i riflessi del sole sulle cornici dorate sono un incanto. E proprio quando quel pensiero sta prendendo forma, uccidere. Con distaccata freddezza. O essere uccisi. “Delitti di Lusso – American Files“, la nuova serie di true crime firmata da Stella Fabiani e disponibile su Audible, si svolge nelle dimore finemente arredate dell’America dell’high society. Nelle mansion dei quartieri più chic di Chicago o nelle tenute di Rhode Island. Quelle dove vive la nobiltà che studia a Oxford, gioca a polo, si trasmette la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Le tele originali alle pareti, le tende di broccato, il marmo italiano e gli antichi tappeti persiani. La passeggiata nel parco con i labrador e il ritorno alla magione consegnando il cappello alla servitù. Poi, entrando in una delle stanze impreziosite da fiori freschi, accorgersi che sì, i riflessi del sole sulle cornici dorate sono un incanto. E proprio quando quel pensiero sta prendendo forma, uccidere. Con distaccata freddezza. O essere uccisi. “di“, la nuovadi true crime firmata da Stella Fabiani e disponibile su Audible, si svolge nelle dimore finemente arredate dell’America dell’high society. Nelle mansion dei quartieri più chic di Chicago o nelle tenute di Rhode Island. Quelle dove vive la nobiltà che studia a Oxford, gioca a polo, si trasmette la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Caso Von Bülow, il famoso avvocato ridusse in coma la la bella, ricca e diafana moglie. Questa ed altre storie nell… - mcc43_ : @Giorgiolaporta Tira un'altra aria, non a caso Von der Leyen e Macron hanno avuto crisi di nervi. Non si può mai es… - salvabensalva : RT @MrSwing5: @ImolaOggi Ma va'... ! E nonostante le recenti dichiarazioni 'Pfizer' sull’inefficacia dei Loro T.S.G.S. commercializzati in… - LucianoMazzocca : @Elena81353537 Non vedo Macron, la von der Leyen etc...tu li vedi per caso? -