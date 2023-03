Caserta, basta madrine e padrini a battesimi e cresime. Il vescovo: “Il loro ruolo ha perso significato” (Di sabato 4 marzo 2023) basta madrine e padrini a battesimi e cresime, poiché il loro ruolo, “allo stato attuale, ha perso quasi del tutto il suo significato“. La messa al bando, che sarà in via sperimentale e durerà tre anni, arriva dalla provincia di Caserta, dove il vescovo delle Diocesi di Teano-Calvi, Alife-Caiazzo e Sessa Aurunca, monsignor Giacomo Cirulli, si appresta a promulgare un apposito decreto. Il decreto del vescovo che mette al bando madrine e padrini da battesimi e cresime Il testo sarà diffuso il 20 marzo e le nuove disposizioni diventeranno operative dal 9 aprile. A darne l’annuncio è stata una nota diffusa dalle tre ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 marzo 2023), poiché il, “allo stato attuale, haquasi del tutto il suo“. La messa al bando, che sarà in via sperimentale e durerà tre anni, arriva dalla provincia di, dove ildelle Diocesi di Teano-Calvi, Alife-Caiazzo e Sessa Aurunca, monsignor Giacomo Cirulli, si appresta a promulgare un apposito decreto. Il decreto delche mette al bandodaIl testo sarà diffuso il 20 marzo e le nuove disposizioni diventeranno operative dal 9 aprile. A darne l’annuncio è stata una nota diffusa dalle tre ...

