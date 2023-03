(Di sabato 4 marzo 2023), Mi rivolgo voi non sapendo più a chi rivolgermi e come risolvere il mio problema, e quello di chi come me si trova nella stessa situazione.undelle Marche, nel comune di Valfornace, piccolo comune a pochi km dal famoso epicentro del 2016. Il terremoto oltre all’attività mi ha tolto anche ladi cui a tutt’oggi a causa del meccanismo perverso delrimane inabitabile con i lavori bloccati. Ma è opportuno che io le faccia un rapido riassunto ripercorrendo tutte le tappe di questa surreale situazione. Nel settembre 2016 la mia, viene dichiarata inagibile con danni lievi. Da qui alla conclusione dell’ iter per il riconoscimento del contributo per i lavori del terremoto passeranno quasi quattro ...

Caro Porro, sono un terremotato: il caos Superbonus mi lascia senza casa Nicola Porro

