Carlo e Camilla svelano i luoghi della loro prima visita di stato

Carlo e Camilla hanno compiuto molti viaggi all'Estero prima di salire al trono. Da principe di Galles, erede al trono, inoltre, l'attuale Re ha visitato moltissimo incontrando diversi capi di stato nel mondo. Per la prima volta dalla morte della regina Elisabetta, però, il Re e la regina consorte intraprenderanno il primo viaggio ufficiale da sovrani. Per farlo la coppia ha puntato su Paesi che vantano una storica amicizia con il Regno Unito. Re Carlo III e la regina Camilla, infatti, hanno scelto la Francia e la Germania come mete per le loro prime visite di stato. A darne l'annuncio ufficiale è stata proprio Buckingham Palace, che ha fornito anche i dettagli dei due tour, che si svolgeranno a pochi ...

