Carfora-Benevento | la nuova generazione è già qui

Leggi su 11contro11

(Di sabato 4 marzo 2023) Spesso la critica che viene mossa al movimento calcistico italiano è che non si lascia tanto spazio ai giovani. La verità, però, è che un giovane, quando in forma e le doti atletiche e tecniche lo permettono, gioca. Il caso più recente è quello di Lorenzo Canfora in campo con ilnella partita di Serie B, persa contro il Südtirol. Lorenzo ha 17 anni compiuti da poco più di un mese ed è stato convocato da mister Stellone per la partita casalinga delle Streghe lo scorso 1 marzo. Sotto di una rete, Stellone ha inserito in campo anche Lorenzo a inizio secondo tempo.infatti è il trascinatore delUnder-17, con 18 reti e 6 assist in 19 gare di campionato. Ilha poi perso la partita per 0-2. Canfora però è diventato il più giovane esordiente di sempre nella storia della Serie B. La scorsa ...