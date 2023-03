(Di sabato 4 marzo 2023) "Lucioha saputo riempire diladi chi ne aveva pochi. In fondo ero anche io, giovane, quell'amico cui scrisse 'per distrarsi un po''. Anche a me preoccupava tanto che si vivesse 'con ...

Così ildi Bologna e presidente della Cei, Matteo, ricorda Lucio Dalla. Citando ancora i versi del cantautore, l'arcivescovo scrive sull'Osservatore Romano: "Caro amico ti scrivo, e ..."Siamo in un momento drammatico, è un momento in cui facciamo ancora morire dei bambini in mezzo al mare". IlMatteo, presidente della Cei, è diretto. Parole che valgono un pugno nello stomaco. Ma è realtà in riferimento al drammatico naufragio di Cutro . L'arcivescovo interviene a Bologna al ...IlMatteo Maria, presidente della Cei, celebrerà l'11 maggio nella cattedrale di Sant'Evasio, la messa in ricordo del decennale della beatificazione del sacerdote di Casale, monsignor ...

Cardinale Zuppi ricorda Dalla, ha riempito la vita di sogni Agenzia ANSA

"Lucio Dalla ha saputo riempire di sogni la vita di chi ne aveva pochi. In fondo ero anche io, giovane, quell'amico cui scrisse 'per distrarsi un po''. (ANSA) ...Il presidente della Cei a Bologna al convegno sulla campagna "070" per chiedere al governo e al parlamento di aumentare le risorse alla cooperazione ...