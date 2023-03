Carcere per chi prende in giro la Wagner e altre amenità. Il gran circo del parlamento russo (Di sabato 4 marzo 2023) C'è chi vuole dichiarare guerra all'Ucraina (formalmente è ancora un'operazione militare speciale) e chi chiede la scala mobile per i lavoratori russi. Piccolo bestiario delle interpellanze alla Duma Leggi su huffingtonpost (Di sabato 4 marzo 2023) C'è chi vuole dichiarare guerra all'Ucraina (formalmente è ancora un'operazione militare speciale) e chi chiede la scala mobile per i lavoratori russi. Piccolo bestiario delle interpellanze alla Duma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Alcuni giornali e politici riescono a buttare in polemica una tragedia che ha nomi e cognomi in carcere, ossia gli… - Giorgiolaporta : La Cassazione conferma il #41bis per il terrorista #Cospito. Ma il nuovo segretario del #Pd andrà a trovarlo in car… - Giorgiolaporta : Confermato l'#ergastolo per #Oseghale che stuprò e fece a pezzi la diciottenne #PamelaMastropietro. Nelle intercett… - ilcianoromano : @GSpisani Con quello che verrà fuori con la giustizia ordinaria, anche quella sportiva non può fare finta di niente… - HuffPostItalia : Carcere per chi prende in giro la Wagner e altre amenità. Il gran circo del parlamento russo -