Caos autovelox a Fiumicino, Tasciotti: “Una città trasformata in ‘parco giochi'” (Di sabato 4 marzo 2023) Fiumicino – Sul caso degli autovelox su via Coccia di Morto (leggi qui) il professor. Roberto Tasciotti utilizza l’arma dell’ironia per segnalare un problema reale: il divieto di velocità a 50 chilometri orari è estremamente penalizzante per i cittadini. “Dobbiamo essere grati a chi ha avuto la brillante idee di realizzare una strada del divertimento sociale proprio in un’arteria di congiungimento tra nord e sud del territorio comunale – spiega Tasciotti . Sono convinto che siano stati consultati neuroscienziati, esperti di circuiti automobilisti e giostrai. “Sulle strade del territorio il Comune ha installato autovelox di ultima generazione in strade come via di Coccia di Morto, attraversata da moscerini e farfalle, dove sono stati anche apposti nuovi cartelli che riducono il limite di velocità a 50 ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 marzo 2023)– Sul caso deglisu via Coccia di Morto (leggi qui) il professor. Robertoutilizza l’arma dell’ironia per segnalare un problema reale: il divieto di velocità a 50 chilometri orari è estremamente penalizzante per i cittadini. “Dobbiamo essere grati a chi ha avuto la brillante idee di realizzare una strada del divertimento sociale proprio in un’arteria di congiungimento tra nord e sud del territorio comunale – spiega. Sono convinto che siano stati consultati neuroscienziati, esperti di circuiti automobilisti e giostrai. “Sulle strade del territorio il Comune ha installatodi ultima generazione in strade come via di Coccia di Morto, attraversata da moscerini e farfalle, dove sono stati anche apposti nuovi cartelli che riducono il limite di velocità a 50 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Caos autovelox a Fiumicino, Tasciotti: “Una città trasformata in ‘parco giochi'” - angelo_perfetti : Caos autovelox a Fiumicino, Tasciotti: “Una città trasformata in ‘parco giochi'” - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Caos autovelox a Fiumicino, residenti in allarme: facciamo chiarezza - angelo_perfetti : Caos autovelox a Fiumicino, residenti in allarme: facciamo chiarezza -