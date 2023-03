Cantalamessa (Lega): “A Napoli è ancora guerra tra clan” (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“A Napoli è ancora guerra tra clan. Con due agguati in 24 ore, di cui uno in prossimità di una scuola, siamo davanti ad una preoccupante recrudescenza della camorra napoletana. Abbiamo visto anche nelle scorse settimane che da parte del governo, con il ministro Piantedosi, c’è grande attenzione ai nostri territori, con l’impegno ad ascoltare le realtà locali e al rafforzamento degli organici. Governo, Forze dell’ordine, amministratori locali: ognuno farà la sua parte: lo Stato a tutti livelli dovrà far sentire la sua voce contro la criminalità”. Così il senatore napoletano della Lega Gianluca Cantalamessa, responsabile dipartimento Antimafia del partito. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Atra. Con due agguati in 24 ore, di cui uno in prossimità di una scuola, siamo davanti ad una preoccupante recrudescenza della camorra napoletana. Abbiamo visto anche nelle scorse settimane che da parte del governo, con il ministro Piantedosi, c’è grande attenzione ai nostri territori, con l’impegno ad ascoltare le realtà locali e al rafforzamento degli organici. Governo, Forze dell’ordine, amministratori locali: ognuno farà la sua parte: lo Stato a tutti livelli dovrà far sentire la sua voce contro la criminalità”. Così il senatore napoletano dellaGianluca, responsabile dipartimento Antimafia del partito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

