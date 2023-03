“Cancellato il GF Vip 7” Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi | la decisione choc per colpa dei vipponi

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 4 marzo 2023) La5, la rete digitale del gruppo Mediaset, spesso trasmette la replica della puntata del GF Vip 7 condotto da Alfonso Signorini. Un modo per consentire al pubblico di rivedere quello che è accaduto in studio e in casa la sera prima e per consentire a chi non ha avuto la possibilità di non assistere alla diretta su Canale 5 di non perdersi le storie dei. In questo caso venerdì 3 marzo sarebbe dovuto andare in onda l’appuntamento del 2 marzo, quello che poi ha visto l’eliminazione di Sarah Altobello oltre che altri grandi colpi di scena. E, invece, nulla di tutto questo è andato in onda su La5. Infatti secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano e conferma il palinsesto ufficiale di Mediaset, la puntata del GF è stata sostituita dal film “Un’ottima annata” e di conseguenza la replica del reality non è andata in onda. Si tratta di una...