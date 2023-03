Campionato: il programma della 9^ giornata di ritorno, l’11^ dei Gironi A e D (Di sabato 4 marzo 2023) La 9^ giornata di ritorno del Campionato Serie D, l’11^ dei Gironi A e D, si giocherà in blocco domenica 5 marzo alle 14.30. Un solo anticipo al sabato. AnticipiSabato 4 marzo alle 14.30 si gioca Mestre-Este (C). Variazioni di orarioAlle 14.00 prendono il via Arzachena-Sorrento, Sarrabus Ogliastra-Palmese e Nola-Ilvamaddalena (G), alle 15.00 Derthona-Pinerolo, Pontdonnaz-Sanremese, Ligorna-Gozzano (A), Alma Juventus Fano-Avezzano, Vigor Senigallia-Roma City (F), Fasano-Francavilla, Altamura-Nocerina, Molfetta-Cavese e Nardò-Bitonto (H), Sancataldese-Trapani e Sant’Agata-Catania (I), alle 15.30 Chisola-Asti (A). Cambi di campoSeregno-Virtus Ciseranobergamo (B) si gioca al “XXV Aprile” di Carate Brianza (Mb) e Dolomiti Bellunesi-Montecchio Maggiore (C) al comunale di Sedico (Bl). A porte ... Leggi su seriea24 (Di sabato 4 marzo 2023) La 9^didelSerie D,deiA e D, si giocherà in blocco domenica 5 marzo alle 14.30. Un solo anticipo al sabato. AnticipiSabato 4 marzo alle 14.30 si gioca Mestre-Este (C). Variazioni di orarioAlle 14.00 prendono il via Arzachena-Sorrento, Sarrabus Ogliastra-Palmese e Nola-Ilvamaddalena (G), alle 15.00 Derthona-Pinerolo, Pontdonnaz-Sanremese, Ligorna-Gozzano (A), Alma Juventus Fano-Avezzano, Vigor Senigallia-Roma City (F), Fasano-Francavilla, Altamura-Nocerina, Molfetta-Cavese e Nardò-Bitonto (H), Sancataldese-Trapani e Sant’Agata-Catania (I), alle 15.30 Chisola-Asti (A). Cambi di campoSeregno-Virtus Ciseranobergamo (B) si gioca al “XXV Aprile” di Carate Brianza (Mb) e Dolomiti Bellunesi-Montecchio Maggiore (C) al comunale di Sedico (Bl). A porte ...

