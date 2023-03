Camera di Commercio | oltre 60 imprese della Campania presenti al convegno ‘Made in Italy’

(Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella giornata di ieri, presso ladidi Benevento, si è tenuto ildal titolo “MADE IN ITALY – QUALI OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE ITALIANE NEGLI EMIRATI ARABI UNITI”. L’evento, organizzato dal Rotary Club Valle Telesina, Studio Legale Coviello ed Associazione Spazio@perto, con la partecipazionediItaliana negli Emirati Arabi Uniti, dell’Ambasciata d’Italia di Abu Dhabi e le varie istituzioni territoriali quali ladiIrpinia Sannio, Provincia di Benevento e Comune di Benevento ha dato modo agli60 imprenditorida tutta ladi scoprire le opportunità di business negli Emirati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NTR24 : Il Made in Italy negli Emirati Arabi Uniti, focus tra imprese alla Camera di Commercio - larenait : La Camera di Commercio scende in campo e apre in anticipo la borsa del lavoro online: chi cerca, i profili ricercat… - algieri_klaus : Cosenza, la Camera di Commercio punta sulla digitalizzazione - ValerioDeMolli : RT @Ambrosetti_: Si conclude il 1° Open Dialogues for Future #ODFF Evento di Camera Commercio Pordenone-Udine con @Ambrosetti_ Sostegno di… - Novara_e_Varese : RT @LaVoceNovara: Camera di Commercio organizza un percorso formativo gratuito sul marketing online -

CUNEO CRONACA - Una missione esclusiva in Israele: la organizza ad inizio maggio la Sezione Vini e liquori di Confindustria Cuneo insieme alladiItaliana in Israele, in sinergia con la Confindustria locale. L'obiettivo, visitare il Paese che, nonostante sia tra i più piccoli al mondo in termini di dimensioni, negli ultimi ...Come l'anno scorso ladidi Verona, che coordina la promozione turistica in provincia, scende in campo per dare man forte alle aziende e ripropone la borsa del lavoro on line ...Economia piemontese Sono le stime del Comitato Torino Finanza presso ladidi Torino, che grazie al modello del Pilnow può dare precise indicazioni sull'andamento dell'economia su ...

Sociale:da Camera Commercio Bologna 200mila euro contro barriere Agenzia ANSA

Nella giornata di ieri, presso la Camera di Commercio di Benevento, si è tenuto il convegno dal titolo “Made in Italy - quali opportunità per le aziende ...Nella giornata di ieri, presso la Camera di Commercio di Benevento, si è tenuto il convegno dal titolo “Made in Italy - quali opportunità per le aziende ...