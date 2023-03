Calhanoglu, firme sul rinnovo in arrivo! Inter tratta anche con Bastoni (Di sabato 4 marzo 2023) Fabrizio Romano ha parlato dei possibili rinnovi di contratto di Hakan Calhanoglu e di Alessandro Bastoni con l’Inter. La situazione. RINNOVI – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Romano. “Il nuovo contratto di Hakan Çalhano?lu con l’Inter sarà valido fino a giugno 2027 ed è quasi concluso, aspettano solo di firmarlo nelle prossime settimane. L’Inter è in trattativa anche con Alessandro Bastoni per preparare presto una nuova proposta contrattuale“. Fonte: Twitter Fabrizio Romano Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ... Leggi su inter-news (Di sabato 4 marzo 2023) Fabrizio Romano ha parlato dei possibili rinnovi di contratto di Hakane di Alessandrocon l’. La situazione. RINNOVI – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Romano. “Il nuovo contratto di Hakan Çalhano?lu con l’sarà valido fino a giugno 2027 ed è quasi concluso, aspettano solo di firmarlo nelle prossime settimane. L’è intivacon Alessandroper preparare presto una nuova proposta contrattuale“. Fonte: Twitter Fabrizio Romano-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

