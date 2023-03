Calendario Sport Invernali oggi: orari 4 marzo, programma, orari, tv, streaming RAI ed Eurosport (Di sabato 4 marzo 2023) oggi, sabato 4 marzo 2023, saranno di scena diversi Sport Invernali: gare dei Mondiali per sci di fondo, sci freestyle, combinata nordica, snowboard, salto con gli sci, speed skating e sci alpinismo, e di Coppa del Mondo per sci alpino e biathlon. Ci saranno inoltre i Mondiali Junior di pattinaggio artistico. Sofia Goggia è vicina alla conquista della Coppa del Mondo di specialità: oltre alla discesa di oggi, sabato 4 marzo, in programma a Kvitfjell, resta in Calendario solo quella delle Finali, e dunque sono 200 i punti ancora a disposizione fino al termine della stagione. Per l’aritmetica l’unica atleta ancora in grado di sottrarre a Sofia Goggia la Coppa del Mondo di specialità è la slovena Ilka Stuhec, che accusa ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023), sabato 42023, saranno di scena diversi: gare dei Mondiali per sci di fondo, sci freestyle, combinata nordica, snowboard, salto con gli sci, speed skating e sci alpinismo, e di Coppa del Mondo per sci alpino e biathlon. Ci saranno inoltre i Mondiali Junior di pattinaggio artistico. Sofia Ga è vicina alla conquista della Coppa del Mondo di specialità: oltre alla discesa di, sabato 4, ina Kvitfjell, resta insolo quella delle Finali, e dunque sono 200 i punti ancora a disposizione fino al termine della stagione. Per l’aritmetica l’unica atleta ancora in grado di sottrarre a Sofia Ga la Coppa del Mondo di specialità è la slovena Ilka Stuhec, che accusa ...

