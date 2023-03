Calendario Serie B calcio oggi: orari 4 marzo, chi gioca, programma, tv, streaming (Di sabato 4 marzo 2023) Si apre ufficialmente la 28a giornata della Serie B 2022-2023. oggi, infatti, sabato 4 marzo, vedremo in scena i primi due incontri del turno che si completerà domani con altri 7 incontri, più il posticipo di lunedì che metterà di fronte Genoa e Cosenza in una partita davvero di cartello. Alle ore 14.00 di oggi inizieremo il programma con l’interessante Pisa-Palermo, mentre alle ore 16.15 toccherà a Reggina-Parma. Il primo match avrà implicazioni di alta classifica, dato che i toscani, sesti al momento (reduci da due vittorie e un pareggio nelle ultime tre uscite), ospitano i rosa-nero, noni e ad un sola lunghezza dalla zona play-off dopo due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite. Il secondo incontro, invece, sarà di altissima classifica. Al “Granillo”, infatti, la Reggina attende il Parma ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Si apre ufficialmente la 28a giornata dellaB 2022-2023., infatti, sabato 4, vedremo in scena i primi due incontri del turno che si completerà domani con altri 7 incontri, più il posticipo di lunedì che metterà di fronte Genoa e Cosenza in una partita davvero di cartello. Alle ore 14.00 diinizieremo ilcon l’interessante Pisa-Palermo, mentre alle ore 16.15 toccherà a Reggina-Parma. Il primo match avrà implicazioni di alta classifica, dato che i toscani, sesti al momento (reduci da due vittorie e un pareggio nelle ultime tre uscite), ospitano i rosa-nero, noni e ad un sola lunghezza dalla zona play-off dopo due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite. Il secondo incontro, invece, sarà di altissima classifica. Al “Granillo”, infatti, la Reggina attende il Parma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Napoli, il calendario in Serie A e Champions fino a fine stagione: Cosa aspetta al Napoli da qui al termine della s… - intheoutersp4ce : non pensavo che quella serie avrebbe cambiato così tanto il corso della mia vita i primi due episodi neanche mi ave… - MilliLPS : è solo una serie Milli non è la realtà le statue non si muovono okay pensa ai meme pensa ai crack video pensa a K9… - milizia_antonio : Sulla Serie A a 18 squadra sono d'accordo, anche per diminuire il numero di partite. Inizio il 15 agosto è quello… - RoccasalvaMarco : @officialmaz Serie A con 16 squadre (solo 30 partite). Si comincia a metà settembre. Si gioca solo la domenica. Nie… -