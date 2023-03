Calendario Serie A calcio oggi in tv: orari partite 4 marzo, chi gioca, programma, streaming DAZN e Sky (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo l’interessante anticipo di ieri sera tra Lazio e Napoli, oggi la 25a giornata della Serie A 2022-2023 ci proporrà altri tre incontri. Sfide che metteranno in palio punti importanti per ogni obiettivo, tranne ovviamente lo Scudetto. Si inizierà alle ore 15.00 con il Monza che ospiterà l’Empoli per provare a rilanciarsi dopo un periodo non facile. I toscani, ovviamente, proveranno a vendere cara la pelle dopo il ko interno contro il Napoli. Alle ore 18.00, poi, toccherà ad un avvincente Atalanta-Udinese. Gli orobici vogliono riprendere il cammino dopo due passi falsi di fila, mentre i friulani non vincono ormai da sei turni. Si annuncia una partita ricca di gol e emozioni al Gewiss Stadium, con la squadra allenata da mister Gasperini che non vuole perdere il treno-Champions League. Il posticipo delle ore 20.45 metterà di fronte Fiorentina e Milan. ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo l’interessante anticipo di ieri sera tra Lazio e Napoli,la 25a giornata dellaA 2022-2023 ci proporrà altri tre incontri. Sfide che metteranno in palio punti importanti per ogni obiettivo, tranne ovviamente lo Scudetto. Si inizierà alle ore 15.00 con il Monza che ospiterà l’Empoli per provare a rilanciarsi dopo un periodo non facile. I toscani, ovviamente, proveranno a vendere cara la pelle dopo il ko interno contro il Napoli. Alle ore 18.00, poi, toccherà ad un avvincente Atalanta-Udinese. Gli orobici vogliono riprendere il cammino dopo due passi falsi di fila, mentre i friulani non vincono ormai da sei turni. Si annuncia una partita ricca di gol e emozioni al Gewiss Stadium, con la squadra allenata da mister Gasperini che non vuole perdere il treno-Champions League. Il posticipo delle ore 20.45 metterà di fronte Fiorentina e Milan. ...

