Calendario Mondiali sci nordico 2023 oggi | orari sabato 4 marzo | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 4 marzo 2023), si assegneranno a Planica, in Slovenia, altri tre titoli aidi sci. La rassegna iridata che comprende le gare di combinata nordica, salto con gli sci e sci di fondo si concluderà domani, domenica 5. LA DIRETTA LIVE DELLA 30 KM FEMMINILE DEIDI SCI DI FONDO DALLE 12.00 Nel complesso si svolgeranno ventiquattro gare presso le strutture di Planica, all’avanguardia tra trampolini di salto e piste da fondo. Saranno in palio dodici titoli nello sci di fondo, sette nel salto con gli sci e cinque nella combinata nordica. Medaglieresci: Italia decima con un argento, Norvegia dominante Le gare odierne dei...

Oggi, sabato 4 marzo, terza giornata dei Mondiali 2023 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), un day-3 che si presenta particolarmente intenso e che prevede le due Mass ...A Planica si assegna quest’oggi l’ultimo titolo dei Campionati Mondiali di salto con gli sci 2023. Sarà la prova a squadre maschile su trampolino grande a chiudere il programma della rassegna iridata, ...