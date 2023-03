Calendario Mondiali sci nordico 2023 oggi | orari 4 marzo | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 4 marzo 2023), sabato 4, si assegneranno a Planica, in Slovenia, altri tre titoli aidi sci. La rassegna iridata che comprende le gare di combinata nordica, salto con gli sci e sci di fondo si concluderà domani, domenica 5. Nel complesso si svolgeranno ventiquattro gare presso le strutture di Planica, all’avanguardia tra trampolini di salto e piste da fondo. Saranno in palio dodici titoli nello sci di fondo, sette nel salto con gli sci e cinque nella combinata nordica. Medaglieresci: Italia decima con un argento, Norvegia dominante Le gare odierne deidi scisaranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD (solo ...

Calendario Mondiali speed skating 2023 oggi: orari 3 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Oggi, sabato 4 marzo, si assegneranno a Planica, in Slovenia, altri tre titoli ai Mondiali di sci nordico 2023. La rassegna iridata che comprende le gare di combinata nordica, salto con gli sci e sci ...Il circuito di obstacle racing inaugura il suo decennale con la tappa di marzo, sulla neve dell’Alpe Cimbra. La coach Mari Vona: «Sport tra i più multidisciplinari e completi dal punto di vista psicom ...