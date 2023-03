Calendario ginnastica ritmica 2023 oggi | orari Serie A Ancona | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023)sabato 4 marzo (ore 18.30) va in scena la seconda tappa delladi, il massimo campionato italiano a squadre. Sarà il PalaPrometeo dia ospitare l’evento, a tre settimane di distanza dall’appuntamento di Cuneo che ha alzato il sipario sulla stagione dei piccoli attrezzi. La grande favorita della vigilia è Fabriano, che può contare sulla fuoriclasse Sofia Raffaeli (Campionessa del Mondo all-around) e su Milena Baldassarri. Le Campionesse d’Italia dovranno vedersela soprattutto con la Raffaello Motto di Viareggio, l’Udinese e con la San Giorgio ’79 di Desio. Questa volta non è prevista l’esibizione delle Farfalle: la Nazionale Italiana non partecipa a questo campionato poiché è riservato alle individualiste, ma a Cuneo aveva allietato il pubblico ...