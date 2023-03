Calendario ginnastica artistica 2023 oggi | orari Serie A Ravenna | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023)sabato 4 marzo (dalle ore 14.30) va in scena la seconda tappa delladi, il massimo campionato italiano a squadre prosegue la propria marcia e si preannuncia grande spettacolo a. Si torna in pedana a distanza di tre settimane dall’appuntamento di apertura di Firenze, sarà la seconda delle tre tappe che definiranno le sei formazioni qualificate alla Final Six, dove verranno assegnati gli scudetti. Il campionato sarà un bel banco di prova in vista dei grandi appuntamenti internazionali della stagione: gli Europei intra un mese e i Mondiali di fine settembre/inizio ottobre. All’evento parteciperanno i ginnasti di punta del movimento tricolore. In pedana sono attesissime le Fate (Giorgia Villa, Martina Maggio, Alice ...