Calendario Europei indoor atletica 2023 oggi | orari 4 marzo | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 4 marzo 2023)sabato 4va in scena la terza giornata di gare aglidileggera. A Istanbul (Turchia) prosegue la rassegna continentale al coperto, si preannuncia grande spettacolo con l’assegnazione dei titoli. Si preannuncia grande spettacolo e l’Italia vuole essere grande protagonista nella metropoli anatolica, proponendo carte molto importanti e che possono fare sognare in grande. Riflettori puntati su Marcell Jacobs. Il Campione Olimpico dei 100 metri cercherà di difendere il titolo sui 60 metri, distanza di cui è Campione del Mondo e primatista continentale. Il velocista lombardo sarà affiancato da Samuele Ceccarelli, che ad Ancona lo aveva battuto. Si sogna in grande con Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro nel salto triplo, Roberta Bruni può piazzare la ...