Calendario biathlon oggi a Nove Mesto | orari 4 marzo | programma | tv | streaming | startlist

(Di sabato 4 marzo 2023) Si svolgerannole due gare a inseguimento valide per la settima e terzultima tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di. Sulle nevi ceche si comincerà alle ore 13:50 con la prova maschile e si proseguirà poi a partire dalle 15:45 con la gara femminile. Nella gara maschile il favorito sarà il solito Johannes Boe. Il norvegese inizierà la prova per primo con addirittura 30” di vantaggio sul secondo Tarjei Boe e 1’15” sul terzo Vetle Sjaastad Christiansen. Prenderanno dunque il via con ancora più ritardo tutti gli altri atleti, compreso Tommaso Giacomel. L’azzurro partirà dalla 26ma piazza 2’28” dopo Johannes Boe e cercherà di risalire posizioni per centrare almeno la top 15. L’altro italiano presente sarà Elia Zeni, 53° al via con un distacco di 3’17” dal primo posto. Nella prova femminile sarà ...