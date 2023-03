Calciomercato Milan – Occasione Keita: nessun contatto per il rinnovo (Di sabato 4 marzo 2023) Il centrocampista Naby Keita non sta avendo nessun contatto con il Liverpool per il rinnovo e può essere un Occasione per il Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 4 marzo 2023) Il centrocampista Nabynon sta avendocon il Liverpool per ile può essere unper il

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Milan, avanti con Moncada: c'è l'accordo - Fantacalcio : Milan, Massara: 'Vogliamo tenere Leao e Giroud' - lakakadonkey : RT @cmdotcom: #Milan, Leao profetico: 'Oggi De Ketelaere segna' #FiorentinaMilan - calciomercatoit : ??Voti e tabellino del primo tempo di #FiorentinaMilan: #Rebic un fantasma, male anche #Tonali. #Tomori salva tutto… - sportli26181512 : Inter, doppia occasione per Dumfries: in campo col Lecce, in vetrina sul mercato: L'infortunio di Milan Skriniar, c… -