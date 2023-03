Calciomercato com – Il Napoli s’inchina alla Lazio Nessun rischio per lo scudetto | ma un avviso per la Champions | Primapagina

(Di sabato 4 marzo 2023) 2023-03-04 00:45:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Ilnon è imbattibile. E’ indiscusso mattatore della Serie A, vincerà locon larghissimo margine di vantaggio (Inter e Milan, i questo fine settimana, al massimo possono arrivare a meno 15), farà unaLeague da leccarsi i baffi (per me, l’ho detto e ripetuto, almeno da semifinale), mao deve pensare che le vittorie arrivino per diritto acquisito, o perchè in squadra c’è il miglior marcatore del campionato (Osimhen) affiancato dal miglior asistman del torneo (Kvaratskhelia). Va tutto benissimo sotto il cielo del Maradona anche se nulla è garantito. E’ bastato allentare un po’ l’attenzione, concedersi qualche errore di troppo nei passaggi (di solito assolutamente precisi), perdere le misure e anche un po’ di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Domanda: dov’erano e cosa facevano #Gravina e #DalPino, presidenti di @FIGC e @SerieA quando nel luglio del 2020… - DiegoDeLucaTwit : Maurizio Lombardo, ex Segretario Generale della #Juventus. Nb: Lombardo, non 'Campano' ?? Per la cronaca, 'fatto fu… - cmdotcom : #Milan, il nuovo stadio a #LaMaura con la firma dell’archistar #Boeri - TUTTOJUVE_COM : Grimaldo non ha ancora deciso il futuro - Davide_Rivalta : RT @ZZiliani: Domanda: dov’erano e cosa facevano #Gravina e #DalPino, presidenti di @FIGC e @SerieA quando nel luglio del 2020 @Pippoevai p… -

3 Un gol, nel derby di Torino . Non una novità per Juan Cuadrado quello che è successo martedì sera. Il colombiano è stato decisivo per la vittoria della Juventus , come già altre volte gli era ...22 Paura a Napoli per quello che è successo sugli spalti dello stadio Maradona durante la gara tra Napoli e Lazio : dal settore ospiti sono piovuti fumogeni e bombe carta per tutti i 90', una di quest'...Commenta per primo L'ex ds di Roma, Inter, Bologna e Salernitana Walter Sabatini ha parlato a L a Gazzetta dello Sport, toccando temi relativi ai giocatori che ha avuto e non solo: 'Non capisco come ...

Calciomercato.com archivia il 2022 con 3,2 milioni di euro di ... Engage

Il Liverpool si fionda su Mason Mount. Il centrocampista inglese non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2024 con il Chelsea e per la prossima stagione dovrebbe cambiare casacca. Secondo quanto ...Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Napoli: "Ci alleniamo per questo. Il tutto parte dagli attaccanti e stasera abbiamo fatto una grand ...