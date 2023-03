Calcio: Serie A, la Lazio vince a Napoli con un gol di Vecino e sale al 2° posto (Di sabato 4 marzo 2023) Napoli, 3 mar. - (Adnkronos) - Prima sconfitta casalinga stagionale per il Napoli, che perde 1-0 al 'Maradona' contro la Lazio nell'anticipo della 25/a giornata di Serie A. Gli azzurri si fermano dopo 8 vittorie di file, a causa di un gol da fuori area di Vecino al 67' che lancia i biancocelesti, vincitori a Napoli dopo 8 anni, momentaneamente al 2° posto a 17 punti dai partenopei. Capitolini subito vicinissimi al gol: al 5' punizione tagliata sul primo palo di Luis Alberto, Vecino gira di testa verso la porta. A Meret battuto salva, sulla linea di porta, Di Lorenzo che mette in corner. I padroni di casa faticano ad accendersi e a trovare sbocchi, il primo tentativo è di Zielinski che al 17' ci prova da fuori area ma trova pronto Provedel. Osimhen si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023), 3 mar. - (Adnkronos) - Prima sconfitta casalinga stagionale per il, che perde 1-0 al 'Maradona' contro lanell'anticipo della 25/a giornata diA. Gli azzurri si fermano dopo 8 vittorie di file, a causa di un gol da fuori area dial 67' che lancia i biancocelesti, vincitori adopo 8 anni, momentaneamente al 2°a 17 punti dai partenopei. Capitolini subito vicinissimi al gol: al 5' punizione tagliata sul primo palo di Luis Alberto,gira di testa verso la porta. A Meret battuto salva, sulla linea di porta, Di Lorenzo che mette in corner. I padroni di casa faticano ad accendersi e a trovare sbocchi, il primo tentativo è di Zielinski che al 17' ci prova da fuori area ma trova pronto Provedel. Osimhen si ...

