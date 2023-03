Calcio: Sampdoria. Stankovic 'Con la Salernitana in campo senza paura' (Di sabato 4 marzo 2023) "Chi scenderà in campo lo farà nella condizione mentale giusta per giocare" GENOVA - "La partita con la Salernitana vale tanto". Dejan Stankovic conosce l'importanza della sfida che attende la ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) "Chi scenderà inlo farà nella condizione mentale giusta per giocare" GENOVA - "La partita con lavale tanto". Dejanconosce l'importanza della sfida che attende la ...

Cessione Sampdoria, Zanetti non molla e studia il dossier La Repubblica Samp-Salernitana, conferenza Stankovic: Gabbiadini, Lammers, Djuricic Il tecnico blucerchiato parla alla vigilia della delicata sfida di campionato contro la formazione di Paulo Sousa: ecco le sue parole ...