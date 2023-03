Calcio: Inter; Inzaghi, mi aspetto reazione da grandi uomini (Di sabato 4 marzo 2023) "Arriviamo a questa sfida arrabbiati per l'ultimo risultato, non vediamo l'ora di tornare in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi. Servirà tanta concentrazione, dovremo usare la testa: ci ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) "Arriviamo a questa sfida arrabbiati per l'ultimo risultato, non vediamo l'ora di tornare in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi. Servirà tanta concentrazione, dovremo usare la testa: ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Ecco l'area individuata dall'#Inter per il nuovo stadio: le foto - Gazzetta_it : #Calhanoglu: '#Inter, sei speciale. E in Champions ridatemi il Milan' - ZZiliani : Scala d’importanza delle notizie di calcio oggi sulla #Gazzetta 1. #Chalanoglu: Inter sei mia 2. #Cardinale: Faremo… - sportli26181512 : I gradoni di Zeman, i legami italiani e gli incroci con l'Inter: riecco il Lugano: I gradoni di Zeman, i legami ita… - Luxgraph : Coppa Italia Women, Juve 1-1 con l'Inter: Grosso non basta, si decide al ritorno -