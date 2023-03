Calcio femminile: oggi e domani INTER-JUVENTUS E MILAN-ROMA per le semifinali di Coppa Italia (Di sabato 4 marzo 2023) Coppa Italia femminile semifinali: tra poco, oggi sabato 4 Marzo si disputerà la prima gara tra l’INTER dell’ex tecnico Rita Guarino e la JUVENTUS, domani, domenica 5 la capolista della Serie A, la ROMA farà visita al MILAN. Le gare di ritorno invece sono previste nel weekend dell’11 e il 12 marzo. Coppa Italia femminile ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 4 marzo 2023): tra poco,sabato 4 Marzo si disputerà la prima gara tra l’dell’ex tecnico Rita Guarino e la, domenica 5 la capolista della Serie A, lafarà visita al. Le gare di ritorno invece sono previste nel weekend dell’11 e il 12 marzo.... TAG24.

