Calcio femminile: nella semifinale di Coppa Italia Inter e Juve si annullano, si decide tutto a Torino al ritorno (Di sabato 4 marzo 2023) Inter Juventus women Coppa Italia: al Centro Sportivo "Giacinto Facchetti" di Milano, la partita fra le neroazzurre di Rita Guarino e le bianconere di Joe Montermurro finisce col risultato di 1 a 1. Sabato prossimo a Torino ci sarà il retur match che decreterà quale delle due squadre andrà in finale.

