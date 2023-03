Calcio: Baroni 'Con Inter non basta ordinario', rientra Di Francesco (Di sabato 4 marzo 2023) "Dobbiamo mantenere la nostra identità", le parole del tecnico del Lecce LECCE - A San Siro per tentare l'impresa. Il Lecce farà visita domani all'Inter di Simone Inzaghi, un impegno particolarmente ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) "Dobbiamo mantenere la nostra identità", le parole del tecnico del Lecce LECCE - A San Siro per tentare l'impresa. Il Lecce farà visita domani all'di Simone Inzaghi, un impegno particolarmente ...

Baroni torna anche sullo scorso turno di campionato che ha visto il Lecce cadere al Via del Mare contro il Sassuolo. "Siamo partiti bene, il Sassuolo era lì a parte quella transizione e due angoli. ... ma il calendario offre una prova ancora più complicata contro l'Inter, che vuole cancellare la sconfitta di Bologna: "La squadra sta bene - ha sottolineato Baroni - e ci siamo preparati ad ... Prima della consueta conferenza della vigilia di campionato del tecnico del Lecce Marco Baroni, è intervenuto il presidente del club Saverio Sticchi Damiani, che ha ricostruito la 'querelle' legata all'eventuale presenza della tifoseria giallorossa nella gara contro l'Inter. "Il Tar - ha ...