Calcio | Allegri | spero di vedere Mourinho | basterebbe una multa

(Di sabato 4 marzo 2023) "di vederlo in campo: a mio parere, quando viene buttato fuori un allenatore gli si può dare una, ma quella dopo deve essere in panchina": il tecnico della Juventus, Massimiliano, ...

Il video della conferenza di Massimilianoalla vigilia di Roma - Juventus, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Il tecnico bianconero ha presentato i temi di questo scontro delicato e atteso dell'Olimpico,..."Andare in Champions con il - 15 sarebbe come vincere tre scudetti": così il tecnico della Juventus, Massimiliano, sulla rincorsa al quarto posto con la penalizzazione. "Bisogna essere realisti, la rincorsa è quasi impossibile - aggiunge l'allenatore bianconero, alla vigilia della partita in casa della ..."Spero di vederlo in campo: a mio parere, quando viene buttato fuori un allenatore gli si può dare una multa, ma quella dopo deve essere in panchina": il tecnico della Juventus, Massimiliano, commenta la squalifica di José Mourinho. "Con un'ammenda si può aiutare chi ne ha bisogno, ma è un mio modesto parere - aggiunge l'allenatore bianconero - ma al di là di questi discorsi, sta ...

Allegri: "Io come Mourinho Sono contento..." Sul tridente: "Bisogna avere pazienza e calma nello schierare i giocatori che non giocano da molto. È importante che chi sta in panchina entri bene, come ...SERIE A - Il tecnico bianconero in conferenza stampa: "Gara di domani importante per staccare il Bologna. Rinnovo di Maria Angel è straordinario, ma ad oggi le priorità sono altre. Dybala è stato ...