Cagliarimania | mettiamoci in testa l’idea dei playoff Contro il Brescia per capire veramente se si può salvare qualcosa

(Di sabato 4 marzo 2023) Saremo ripetitivi ma bisogna dirselo chiaramente. Il Cagliari di Ranieri non può, di questo passo, ambire alla promozione diretta in...

Commenta per primo Saremo ripetitivi ma bisogna dirselo chiaramente. I l Cagliari di Ranieri non può, di questo passo, ambire alla promozione diretta in Serie A . A dirlo non solo solamente i numeri ...Commenta per primo Saremo ripetitivi ma bisogna dirselo chiaramente. I l Cagliari di Ranieri non può, di questo passo, ambire alla promozione diretta in Serie A . A dirlo non solo solamente i numeri ...

Cagliarimania: mettiamoci in testa l'idea dei playoff. Contro il Brescia ... Calciomercato.com

Saremo ripetitivi ma bisogna dirselo chiaramente. Il Cagliari di Ranieri non può, di questo passo, ambire alla promozione diretta in Serie A. A dirlo non solo solamente i numeri ma anche le partite ...