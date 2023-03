Cade dalla moto e resta in stato vegetativo, Campiglio condannato a pagare oltre 4 milioni di euro (Di sabato 4 marzo 2023) Il Campidoglio è stato condannato a un risarcimento pari a 4 milioni e 600 mila euro a favore del 41enne romano Massimiliano Riccialdi. ‘Colpa’ del Comune di Roma se a causa di quel tombino in via Brunone Bianchi, a Casal Bernocchi il motociclista, il 20 marzo del 2015 è rimasto vittima di un incidente che lo ha costretto in stato vegetativo. Il tribunale di piazzale Clodio si è pronunciato riconoscendo la responsabilità dell’Ente locale in merito all’incidente, provocato da un dislivello considerevole a causa del quale Massimiliano è caduto rovinosamente. Un iter giudiziario durato 8 anni L’iter giudiziario è andato avanti per ben 8 anni. Il motivo? Le assicurazioni capitoline non volevano pagare, come specifica Repubblica. Almeno fino a quando non è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 marzo 2023) Il Campidoglio èa un risarcimento pari a 4e 600 milaa favore del 41enne romano Massimiliano Riccialdi. ‘Colpa’ del Comune di Roma se a causa di quel tombino in via Brunone Bianchi, a Casal Bernocchi ilciclista, il 20 marzo del 2015 è rimasto vittima di un incidente che lo ha costretto in. Il tribunale di piazzale Clodio si è pronunciato riconoscendo la responsabilità dell’Ente locale in merito all’incidente, provocato da un dislivello considerevole a causa del quale Massimiliano è caduto rovinosamente. Un iter giudiziario durato 8 anni L’iter giudiziario è andato avanti per ben 8 anni. Il motivo? Le assicurazioni capitoline non volevano, come specifica Repubblica. Almeno fino a quando non è ...

