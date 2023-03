Buon compleanno a… Raffaele Celia

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 marzo 2023) Oggicompie 24 anni. Domani è in cartellone Spal-Cittadella, alle ore 15. E lui, al pari dei suoi compagni, dovrà cercare di dare il massimo per togliere la squadra di Ferrara dalla brutta situazione nella quale si trova: l’ultimo posto in Serie B. Margini per risollevarsi ce ne sono, la zona salvezza è a soli 5 punti. Ma con una battuta, si potrebbe dire che se l’impresa non è riuscita a un campione del mondo come Daniele De Rossi, non è evidentemente così facile, anche adesso che è stato chiamato un suo compagno di Berlino, Massimo Oddo. La storia diè quella di un ragazzo di Calabria che sogna a occhi aperti e che quando veste i colori della squadra della sua città, il Catanzaro, non pensa che quella passione così feroce possa diventare un giorno una professione. Non è una nostra illazione o un artificio ...