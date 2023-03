Bundesliga, Union e Friburgo mancano l'assalto alla vetta. LIVE: Stoccarda-Bayern 0-0 (Di sabato 4 marzo 2023) 23ª giornata di Bundesliga che prosegue dopo il successo conseguito dal Borussia Dortmund ai danni del Lipsia – che ha proiettato... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023) 23ª giornata diche prosegue dopo il successo conseguito dal Borussia Dortmund ai danni del Lipsia – che ha proiettato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Il Colonia ferma l'Union, pari anche per il Friburgo | Bayern LIVE #Bundesliga #UnionBerlino #Friburgo - sportface2016 : #Bundesliga 2022/2023: il Colonia ferma l’Union Berlino, vince il Mainz - sportli26181512 : Bundesliga, LIVE 5 match dalle 15.30, protagoniste Union e Friburgo. Chiude il Bayern alle 18.30: 23ª giornata di B… - infobetting : Union Berlin-Colonia (sabato 04 marzo 2023 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici… - infobetting : Union Berlin-Colonia (sabato 04 marzo 2023 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici -