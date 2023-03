Bundesliga: il Dortmund batte 2 - 1 il Lipsia e va in vetta (Di sabato 4 marzo 2023) Il Borussia Dortmund ha conquistato la sua ottava vittoria in altrettante partite di Bundesliga nel 2023 dominando il Lipsia al Westfalenstadion e affermandosi come un seria rivale del Bayern Monaco ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) Il Borussiaha conquistato la sua ottava vittoria in altrettante partite dinel 2023 dominando ilal Westfalenstadion e affermandosi come un seria rivale del Bayern Monaco ...

