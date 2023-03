Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Bufera #Ronaldo: un tifoso lo provoca con una frase su #Messi. La risposta è furente: Il talento portoghese prima r… -

E nel tunnel che porta agli spogliatoi,ha trovato un provocatore. "Messi è meglio di te" - afferma un ragazzo - ma la risposta del campione non tarda ad ...Dopo un like allo stesso Dybala e Cristiano, il trequartista ruppe con la tifoseria del Torino e pochi mesi dopo cambiò maglia.Tutti sono sostituibili' e infine: 'Abbiamo dovuto fare a meno di(l'originale) si figuri se non possiamo fare a meno di un qualsiasi Brozovic. Al mondo di Brozovic ce ne sono almeno 50'.

RIAD (Arabia Saudita) - Nonostante il suo rendimento sia all’altezza del nome che porta, Cristiano Ronaldo è sempre sotto esame. L’Al Nassr ha vinto l’ennesima partita di campionato, ma la sfida contr ...Ronaldo vince da protagonista, ma non è contento. Due assist per il portoghese nella partita vinta per 2-1 dal suo Al-Nassr contro l'Al-Taawon. Tre punti fondamentali per i gialloblù che raggiungono i ...