Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvione : Bufera Chelsea, lo spogliatoio prende posizione su Potter. E spunta il nome di Osimhen - sportli26181512 : Bufera #Chelsea, lo spogliatoio prende posizione su #Potter. E spunta il nome di #Osimhen: Il futuro dell'attaccant… - marcullo02 : RT @TuttoMercatoWeb: Ora Potter è nella bufera e rischia il posto dopo il ko nel derby: 'Il suo Chelsea è un casino' - TuttoMercatoWeb : Ora Potter è nella bufera e rischia il posto dopo il ko nel derby: 'Il suo Chelsea è un casino' - infoitsport : Calcio, bufera Chelsea. Graham Potter: «Ricevo insulti, scrivono che vogliono la mia morte» -

Ilalle 16 di oggi 4 marzo sfiderà il Leeds nella ventiseiesima giornata di Premier League ma, intanto, pensa al mercato per rilanciarsi dopo un'annata clamorosamente deludente come certificato ...5) C'è il rammarico per quel mese dove il Milan ha perso tutto, perché questaimprovvisa Il ... che vogliono dipingere in crisi ma che negli ultimi 4 turni di Premier ha battuto, City e ...... per l'Inter e per Simone Inzaghi: dopo il ko di Bologna il tecnico nerazzurro è nella. Non ..., panchina a rischio per Potter: le parole del tecnicoMa Inzaghi non è l'unico a trascorrere ...

Calcio, bufera Chelsea. Graham Potter: «Ricevo insulti, scrivono che ... Secolo d'Italia

Il futuro dell'attaccante nigeriano potrebbe essere in Premier League. Dall'Inghilterra: i Blues dovrebbero battere la concorrenza di un altro top club ...L'ad dell'Inter, Beppe Marotta, è intervenuto a 'Sky Sport' dove ha parlato a proposito del ko di Bologna, di Inzaghi e tanto altro ...