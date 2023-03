BTp Italia in pochi clic. La procedura per assicurarsi lo scudo anti-inflazione (Di sabato 4 marzo 2023) Da lunedì 6 marzo sarà possibile sottoscrivere i nuovi titoli. Per tutti, richieste esaudite (minimo 1000 euro) e zero commissioni aggiuntive. Ecco le procedure da seguire Leggi su ilsole24ore (Di sabato 4 marzo 2023) Da lunedì 6 marzo sarà possibile sottoscrivere i nuovi titoli. Per tutti, richieste esaudite (minimo 1000 euro) e zero commissioni aggiuntive. Ecco le procedure da seguire

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #4marzo: #Pil rivisto a +1,4% nel 2022: crescita acquisita allo 0… - CarloB30482104 : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #4marzo: #Pil rivisto a +1,4% nel 2022: crescita acquisita allo 0,4%. #BTp… - intermarketblog : Si chiama #Ilsole24ore ed è la testata economica più nota in Italia. Ma a volte fa scivoloni impressionanti. Malain… - AlBizzotto : RT @MilanoFinanza: Il Mef ha fiducia nel Btp Italia. Il titolo anti-inflazione non teme la concorrenza dei corporate. Parla Iacovoni - Mila… - sole24ore : BTp Italia in pochi clic. La procedura per assicurarsi lo scudo anti-inflazione -