BTP Italia | al via nuova emissione | ecco le caratteristiche

(Di sabato 4 marzo 2023) Partono lunedì 6 marzo le sottoscrizioni della diciannovesimadel BTP, lo strumento che il Tesorono ha introdotto nel 2012 per proteggere risparmiatori individuali (il cosiddetto retail) dall’innalzamento dei prezzi. Il collocamento arriva in una fase di non facile lettura dei mercati finanziari, dell’andamento dell’inflazione e delle scelte delle banche centrali. Dopo alcuni segni di allentamento delle pressioni sui prezzi al consumo a inizio anno, gli ultimi dati hanno mostrato che l’inflazione di fondo – ovvero depurata dalle componenti più volatili – sembra essere più persistente del previsto, e questo potrebbe spingere la BCE ancora più in alto con gli aumenti dei tassi. Ciò ha ovviamente ripercussioni sulle performance dei vari strumenti finanziari, obbligazioni incluse, anche se bisogna considerare che i ...