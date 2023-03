BTP Italia | al via nuova emissione | ecco le caratteristiche

(Di sabato 4 marzo 2023) Partono lunedì 6 marzo le sottoscrizioni della diciannovesimadel BTP, lo strumento che il Tesorono ha introdotto nel 2012 per proteggere risparmiatori individuali (il cosiddetto retail) dall’innalzamento dei prezzi. Il collocamento arriva in una fase di non facile lettura dei mercati finanziari, dell’andamento dell’inflazione e delle scelte delle banche centrali. Dopo alcuni segni di allentamento delle pressioni sui prezzi al consumo a inizio anno, gli ultimi dati hanno mostrato che l’inflazione di fondo – ovvero depurata dalle componenti più volatili – sembra essere più persistente del previsto, e questo potrebbe spingere la BCE ancora più in alto con gli aumenti dei tassi. Ciò ha ovviamente ripercussioni sulle performance dei vari strumenti finanziari, obbligazioni incluse, anche se bisogna considerare che i ...

Più nella prospettiva di diversificazione dei rischi e protezione dal carovita, un po' meno per l'attesa di un rendimento elevato. Il nuovo collocamento del BTP Italia prende il via lunedì 6 marzo, in uno scenario di mercato che è molto diverso dall'emissione dello scorso novembre. L'ultima rilevazione dell'Istat indica che a febbraio l'inflazione in Italia scadenza marzo 2028. Il codice ISIN del titolo, per questa prima fase da lunedì 6 marzo a mercoledì 8 marzo (salvo chiusura anticipata), è IT0005532715. La seconda fase si svolgerà giovedì. Il Tesoro lancia una nuova emissione di BTP Italia, un titolo di Stato che offre l'indicizzazione al tasso di inflazione nazionale ed è destinato al risparmiatore individuale. Si tratta della prima emissione del 2023 e arriva in un periodo

Il Btp Italia torna da lunedì con una cedola minima del 2%, più alta, in tempo di rialzo dei tassi, delle ultime emissioni. Si apre domani la finestra per acquistare il titolo pensato per proteggere i risparmiatori dalla corsa dei prezzi: renderà almeno il 2%.