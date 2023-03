Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Brunori, la maledizione del dischetto non finisce. E il Pisa rimonta il Palermo all'86'#SerieB -

NON SI SBLOCCA Verre è bravo a inserirsi in area al 3', contatto con Marin, per l'arbitro è tutto regolare. Il Pisa si fa vedere in avanti poco dopo con Liozzi, buono il colpo di testa dopo ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Continua ladei rigori per Matteo. Il capitano del Palermo ha sbagliato ancora dal dischetto contro il Pisa , facendo registrare il quarto penalty fallito in campionato. Il calcio di rigore ...due minuti dopo non sbaglia dagli undici metri e, dopo aver sbagliato due rigori, interrompe laportando in vantaggio i rosanero e raggiunge la vetta della classifica ...