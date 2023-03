Bruno Astorre | un suicidio “annunciato”

(Di sabato 4 marzo 2023) Roma –. Le ultime ore del senatore del Pde il racconto dei colleghi dei giorni scorsi non lascerebbero dubbi. Il segretario del Pd Lazio avrebbe compiuto il gesto estremo negli uffici di Palazzo Cenci, dove ci sono gli studi di alcuni senatori, servizi ed uffici dell’amministrazione. Secondo quanto emerso, avrebbe detto all’assistente di attenderlo fuori. è salito al quarto piano e dalle finestre che danno sul cortile interno si sarebbe lasciato cadere. A dare l’allarme per primo sarebbe stato un infermiere del presidio medico, affacciatosi sul cortile. Ma all’arrivo dell’ambulanza, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’esponente dem. Una tragedia “annunciata”, su cui è al lavoro la magistratura, che ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di istigazione al ...

Il salto nel vuoto, quando dal Gianicolo il cannone spara il colpo a salve delle dodici ., segretario del Pd del Lazio e per tre volte parlamentare, precipita a terra da venti metri d'altezza " nel cortile del senatoriale Palazzo Cenci, accanto a Palazzo Madama " saltando ...Lo stop lo ha imposto la tragedia del senatore. Tutti i protagonisti del tavolo lo avevano conosciuto bene, ci si erano confrontati spesso per tarare la bussola. Ed a lui sarebbe piaciuto tantissimo il tavolo convocato per venerdì ..."La scomparsa del senatore, intervista a Piero Fassino" realizzata da Lanfranco Palazzolo . L'intervista è stata registrata sabato 4 marzo 2023 alle 16:12. Questa intervista è disponibile anche nella sola versione ...

L'orrore no vax non conosce limiti. Subito dopo la tragica notizia della morte del senatore del Pd Bruno Astorre, i negazionisti di Covid e vaccini hanno iniziato il loro delirio. Nemmeno la pietas di ...Dopo un conflitto interno al congresso del partito, Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico (PD), ha incontrato Stefano Bonaccini, il capofila della minoranza interna, per cercare di stabi ...