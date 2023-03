Bruno Astorre morto suicida | due ore prima l' ultima intervista del senatore Pd | «Quel saluto sapeva di addio»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pdnetwork : Siamo sconvolti e profondamente addolorati dalla tragica notizia della morte del Senatore Bruno Astorre. Tutta la… - GiuseppeConteIT : Apprendo con tristezza della morte di Bruno Astorre, un uomo la cui storia politica rappresenta quell’inscindibile… - GiorgiaMeloni : Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio.… - Henry_whites : RT @lvogruppo: ??È DECEDUTO IL SENATORE DEL PD BRUNO ASTORRE IL 59ENNE È STATO RITROVATO SENZA VITA IN UNO DEGLI UFFICI DI PALAZZO MADAMA,… - PascoeMarice : RT @GiorgiaMeloni: Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio. Un av… -

La vergogna no vax non conosce limiti. Subito dopo la morte del senatore del Pd, i negazionisti di Covid e vaccini cominciano a vomitare le loro teorie sul suo suicidio e a speculare, come riporta il sito open . 'Oggi racconterete insieme agli angeli quanto era ...Di Karola Sicali - 04/03/2023 Il senatore del PDsi è suicidato lanciandosi nel vuoto da una finestra di Palazzo Cenci a Roma. Eppure, secondo i no vax, la causa del decesso non sarebbe quella promulgata dalla stampa e dalle forze dell'...... incidente tra due autoarticolati: un ferito Il senatoresi è tolto la vita a Palazzo Madama

Morto il senatore Bruno Astorre (Pd) in uno degli uffici del Senato, Agenzia ANSA

Sono questi i sentimenti che hanno pervaso il mondo della politica e quello cittadino, in particolare delle comunità di Frascati e soprattutto di Colonna, per la scomparsa - improvvisa ed ...“Sconvolta dalla notizia della morte del Senatore Bruno Astorre, Segretario regionale del PD Lazio. Il nostro percorso ...